Rajoy aconseja "elegir bien" los tiempos en política e insiste: "a un extremista no se le puede oponer otro extremista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha reafirmado este jueves en su convicción de que en política resulta clave "elegir bien" los tiempos y ha recalcado el consejo de que "saber esperar es muy importante". Al tiempo, ha reiterado su "preocupación" ante el alza que ve de "populismos" y "extremismos" con otro aviso: "a un extremista no se le puede oponer otro extremista" porque "puede suponer un daño incalculable para la democracia".

"No se puede confundir democracia con votar: hay más, están sus valores superiores (ha citado la separación de poderes o la independencia judicial, entre otros). Y cuidado con los que lo arreglan todo a gritos y desde el extremismo", ha recomendado en el acto de presentación de su libro 'El arte de gobernar' en Santiago de Compostela, su ciudad natal, como ha recordado él mismo y el titular de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, encargado de presentarle.

Ante un nutrido auditorio en el Hotel Monumento San Francisco, donde no faltaron dirigentes de la cúpula del PP gallego y conselleiros, Rajoy ha dejado otros consejos y frases de un libro pensado, ha dicho, para que sea "fácil de leer" y no concebido como "un tratado de filosofía política". Una actividad en la que ha recetado a los más jóvenes "no desdeñar" la experiencia, además de tener paciencia.

Pero también ha advertido contra el "enfado", que ve "una excelente forma de perder el tiempo"; ha llamado a cuidar el vocabulario y ha recalcado que un Parlamento "no es el bar" ni la indumentaria debe ser la de "ir a la playa". De hecho, cree que existe "un problema de guardarropía". Y también ha prevenido contra "los presurosos" en política y ante la toma de decisiones "bajo presión política y mediática" porque suelen derivar en "un error".

"Y no mientas. Si no es posible decir la verdad, pues cállate", ha añadido un Rajoy que ha dejado otras frases que han provocado desde la risa a la carcajada de los asistentes. De hecho, ha arrancado su intervención agradeciendo la afluencia, con gente incluso "de pie". "Es muy reconfortante. Somos seres humanos y estas cosas nos alegran. Imagínense cómo estaríamos Rueda y yo aquí solos", ha bromeado.

El expresidente popular, que volverá a participar en el vídeo de Navidad del PPdeG como ya es casi una tradición, también ha repasado su trayectoria estudiantil y política tanto en Santiago como en Pontevedra, con un punto de humor. "En Pontevedra soy persona non grata, cosa que no he logrado aún en Santiago", ha dicho.