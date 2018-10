Rajoy carga contra la "chapuza" de "1.000 partidos" de la oposición frente al Gobierno "serio" de Feijóo

Actualizado 22/09/2012 17:31:00 CET

OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cargado contra la oposición gallega al líder del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se presenta en las próximas elecciones autonómicas, a la que ha tildado de "una resta de 1.000 partidos" producto de "las secesiones de unos y otros". "Galicia no se merece ese espectáculo, ni esa chapuza, ni un gobierno que no sabemos con quién formarán, con qué programa, con qué ideas... Y lo único que tenemos claro es que no va a ninguna parte", ha recriminado a los distintos partidos que concurren el 21 de octubre.

En un acto de precampaña en Ourense, Mariano Rajoy ha defendido la labor "seria" del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta --quien no ha estado presente en este acto al realizar en un mitin en A Coruña a la misma hora-- frente a una oposición, de la que ha alertado que si gana puede formar "un gobierno de partidos escindidos unos de otros". "Sólo se tendrán que unir después de escindirse, supongo que sin poder ponerse de acuerdo en absolutamente nada, más que para que el PP no gobierne", ha apostillado.

En este sentido, ha defendido la gestión de Núñez Feijóo al frente de la Xunta durante esta legislatura, lo que llevará a que "Galicia será la pionera en la salida de la crisis con un gobierno del PP", y ha considerado que Galicia "necesita" otros cuatro años de gobierno popular.

Al acto han acudido, entre otros, el secretario xeral de los populares gallegos, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno, Samuel Juárez; el portavoz de la localidad, Rosendo Fernández; y el cabeza de lista y conselleiro, Jesús Vázquez; así como el presidente del PP de Ourense y de la Diputación, Manuel Baltar, y su padre, José Luis Baltar, quien le precedió en el cargo.

Todo ello, en el mismo día en el que el alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, ha declarado en el marco de la 'Operación Pokémon', que investiga una supuesta red de corrupción por delitos de falsedad documental o tráfico de influencias. Con todo, en su intervención en la ciudad de As Burgas, Mariano Rajoy no ha hecho ninguna alusión a esta cuestión.