Rajoy comenta el Mundial de Catar: "Me es igual pasar de primeros o segundos, aunque vamos a ganar igual y con claridad"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy atiende a los medios en la inauguración del acto de homenaje '20 años en Carlos Casares', en el Pazo do Hórreo, a 28 de noviembre de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España).

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy atiende a los medios en la inauguración del acto de homenaje '20 años en Carlos Casares', en el Pazo do Hórreo, a 28 de noviembre de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comentado este lunes de nuevo, a preguntas de los periodistas, la evolución del Mundial de Fútbol que se celebra en Catar. "Me es igual pasar de primero o de segundo", ha señalado el ex dirigente popular.

Rajoy, que ha regresado este lunes al Parlamento de Galicia para un acto homenaje a Carlos Casares 20 años después de su fallecimiento, se ha mostrado seguro de que la Selección Española "va a ganar igual y con claridad".

Así, tras elogiar la "excelente pregunta" --no quiso responder a otras posibles cuestiones de actualidad--, Rajoy ha destacado que "España va muy bien", tras la goleada contra Costa Rica y el empate de este domingo contra Alemania, y "es dificilisimo que no pase a la siguiente ronda".

De esta manera, ha restado relevancia a pasar de "primero o segundo" de grupo en la primera ronda, teniendo en cuenta "si se estudia lo que viene después", ya que ha augurado que "octavos no será muy difícil pero en cuartos" podría toparse con el combinado brasileño.

"Si somos primeros, lo normal es que nos toque Brasil", ha observado, para apostillar "y eso ya es otra historia". En todo caso, se ha mostrado seguro de que la Rojigualda "va a ganar igual y con claridad".