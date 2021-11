Raquel C. Pico publica 'Noticias da Modernidade', un ensayo de las mujeres en los años 20 con "lacón al charlestón"

Galaxia apadrina este ensayo en que la autora revela una Galicia "moderna": "Las mujeres estamos mejor pero en absoluto perfectas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galaxia ha lanzado el ensayo 'Noticias da modernidade. A muller moderna na prensa galega dos anos 20', una narración en la que la periodista 'freelance' Raquel C. Pico indaga en las mujeres gallegas "modernas" de los años 20 del siglo XX a través de la prensa. Una investigación que nació como un reportaje y que, dada la ingente información que encontró la autora, acabó por convertirse en una obra vea ahora luz verde tras caer en manos de esta editorial.

Raquel C. Pico hace un repaso por la prensa de la época, a través de la que accede a artículos en los que se hablaba de las mujeres que se cortaban el pelo y se censuraba por "frívolo e indecente" el baile del 'charlestón '. "Era el 'reggaeton' de los años 20", proclama la autora de este trabajo en el que accedió a publicidad de menús con "lacón al charlestón".

"El charlestón estaba increíblemente de moda en los años 20 y llegó a todas partes. Hay noticias en que los columnistas cuentan horrorizados como en las fiestas de las aldeas se bailan un par de 'muiñeiras', pero después se bailaba el charlestón. Era el 'reggaeton' de los años 20, se criticaba a la gente que lo bailaba, como ahora, pero era increíblemente popular y llegó un momento en que la gente empezó a hacer negocio", explica, de ahí que se encuentren anuncios de una "empresa de transportes que se llamaba Charlestón y estaba en Ribeira" o un bar que tenía como "gran reclamo ofrecer lacón al charlestón".

¿Y cómo surgió esta idea?. "Quería hacer un tema sobre la moda en Galicia. Los 'Amancio' antes de los 'Amancio'". En una entrevista concedida a Europa Press, Raquel C. Pico detalló que conocía que este territorio había sido un "imperio" del lino en el siglo XVIII, un hecho decisivo en su investigación. "Me fui a leer esto, vi que sí, que era verdad y luego se me ocurrió pensar 'quién vendía las modas de los años 20', me puse a leer periódicos y descubrí una Galicia supermoderna, que yo no sabía que había existido así, y que me sorprendió", ha explicado.

El trabajo de investigación comenzó antes de que se "pusiesen de moda las 'Sinsombrero'. Precisamente, ha destacado que este fenómeno "abrió la puerta de interés y de conocimiento que mucha gente no tenía". "Creo que ahora cuando se dice que había mujeres modernas en los años 20 a nadie le sorprende ya, porque está ese trabajo hecho", ha esgrimido.

Campos Pico sostiene que los años 30 fueron de "continuidad", después de una I Guerra Mundial que fue "un acelerante" para la emancipación de la mujer y el acceso al trabajo. "Puede sonar a curiosidad pero es un hecho histórico: se murieron un montón de hombres y muchas mujeres se quedaron sin poder casarse, y esa idea de que una mujer se tenía que casar no podía cumplirse". "¿Y qué pasó?", lanza, y se responde: "Que vivieron solteras, tan felices y contentas y tenían trabajo".

Con todo, el paso de la Guerra Civil "borró" a estas mujeres y muchas de las "pioneras" del periodismo, no ya en Galicia sino en toda España, fueron "silenciadas". En este sentido, ha reconocido que pasó un "duelo" cuando conoció figuras como Magda Donato y se preguntó por qué no le hablaron de ella en la facultad y sí de muchos periodistas hombres.

El ensayo que publica Galaxia cuenta "un montón de curiosidades" que a la propia Raquel C. Pico le sorprendieron. "Por ejemplo, flirtear, que es una palabra pasada de moda, era el 'boom' en aquella época en que estaban cambiando las relaciones amorosas", explica. En la prensa analizada también se podían leer a cronistas hombres a los que les preocupaba y "no veían especialmente bien" que las mujeres se cortasen el pelo e incluso aparecen noticias en las que se hablaba de esperar a los pasos de Semana Santa como "una oportunidad estupenda para flirtear".

"No creo que todas las mujeres que se cortasen el pelo lo hiciesen por una cuestión de feminismo, revolución o romper con el patriarcado, lo hacían seguramente porque estaba de moda, pero para los hombres era como un ataque porque creían que les hacían masculinas", cuenta. Por eso, "los periódicos gallegos estaban llenos de noticias hablando de lo que te iba a pasar si te cortabas el pelo, como salir barba o un bigote a lo 'Bismarck'" con fuentes como supuestos expertos capilares.

"Lo más curioso es que se cortaba el pelo todo el mundo al final. Hay una viñeta en 'Pueblo Gallego' en que aparece como un motín y pasan dos chicas modernas por delante de la viñeta en la que una le pregunta a la otra qué pasa y esta le explica que acaban de ver a una señora con pelo largo", comenta como una de las historias que aparecen en este ensayo.

Preguntada por ello, Raquel C. Pico cree que se ha "evolucionado" con respecto a los años 20 del siglo XX, pero reconoce que, recordando que también a los hombres de aquella época se les acusaba de volverse "femeninos", se pueden "encontrar ecos de según qué sectores".

El ensayo no aborda una mujer concreta, sino que en general son "mujeres desconocidas que se cortan el pelo, bailan charlestón y que a lo mejor son las bisabuelas de muchas, haciendo cosas públicas".

¿ERAN FEMINISTAS?

Raquel C. Pico está "convencida" de que entre las mujeres modernas había muchas mujeres feministas, pero "no todas" lo eran. "Unas lo eran, otras no, otras lo eran sin saberlo. Hay mujeres con nombre propio que se convirtieron en apoyo del régimen franquista", ha apuntado Raquel C. Pico, quien ha destaca que "la cultura popular ayudó a convertirlo en 'mainstream'". "Que ahora haya una estantería en la 'Casa del Libro' dice mucho de cómo está cambiando la sociedad", señala.

La autora de 'Noticias da Modernidade' considera que "una taza que se vende con una proclama feminista igual no es el mejor feminismo combativo, pero al final hace que todas estas ideas se hagan más populares y se integren en situaciones que se dan por supuestas".

Y es que "la cultura popular funciona como altavoz, amplifica las ideas". "En los años 20 del siglo XX ayudaban a visibilizar modelos de mujer diferentes, que podías ir a la universidad, que podías sacarte un título, salir de fiesta, fumar, bailar con tus amigas hasta las tantas de la madrugada y llevar una vida totalmente diferente a la del hogar victoriano", ha sentenciado.

"MOMENTO HISTÓRICO DIFERENTE"

Cien años después de la época analizada, Raquel C. Pico subraya que "estamos en un momento histórico diferente". "Por supuesto, aquí estamos tú y yo, somos periodistas, pero claro que no está todo hecho, todas las reclamaciones que estamos haciendo están ahí por una razón", reivindica: ¿Estamos mejor? Por supuesto. ¿Estamos perfectas? En absoluto".

Raquel C. Pico, que defiende firmar con pseudónimo si así lo elige el autor, advierte que el problema es la "ruptura de la confianza" con el lector en el caso de la polémica sobre Carmen Mola, nombre ficticio que usaron tres autores.

"¿A qué apelaba esa imagen de mujer? Jugaba con muchos clichés, sobre una mujer no escribe sobre temas 'gores' cuando en realidad una mujer escribe sobre lo que quiere. No solo es una cuestión que podamos leer desde el punto de vista de género, sino también desde el punto de vista de confianza entre el lector y quien escribe", analiza, antes de concluir que "si no hubiese dado tantos datos de su vida como mujer --la supuesta Carmen Mola, profesora y madre de tres hijos-- igual el debate hubiese sido otro".

La autora de este ensayo, que "por supuesto invita" a leer su libro, llama a seguir la pista de autoras como Magda Donato y obras como 'Pioneiras do deporte galego', en el que se abordan los equipos de deportes de mujeres en los años 20 y 30 que eran más populares entre ellas como las de hóckey.