Ratificado por Docencia Clínica el acuerdo para la descentralización de Medicina

Los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, han participado este miércoles en la reunión del Consello para a coordinación da docencia clínica en Galicia, donde se ha ratificado el acuerdo para la descentralización del grado de Medicina.

Tal y como se recoge en un comunicado, ambos celebraron el consenso alcanzado alrededor de un documento "con visión de país", que "beneficia a los estudiantes de esta titulación y que abre nuevas oportunidades para alcanzar altas cuotas de excelencia" tanto en las tres universidades públicas como en los hospitales de Santiago, Vigo y A Coruña.

Destacan que todas las partes han coincidido en la necesidad de avanzar en la descentralización del grado de Medicina, el de mayor número de plazas de nueva admisión de Galicia, "como la mejor opción para aprovechar todas las capacidades tanto del Sistema Universitario de Galicia como del Sergas a la hora de formar a los futuros médicos".

Para ello, el calendario del acuerdo establece la descentralización progresiva de la docencia, tanto teórica como práctica, de 4º, 5º y 6º curso del grado de Medicina. Así, para cuando finalice la aplicación del acuerdo, en el curso 2028/2029, los tres últimos cursos del grado en Medicina se impartirán al completo en las ciudades de Santiago, Vigo y A Coruña.

De esta forma, se abre la posibilidad para que cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos -- particularmente los que cuenten con la acreditación preceptiva para ocupar plazas de profesorado universitario --, pueda acceder a plazas vinculadas de las universidades gallegas y así contribuir decisivamente a la formación de los profesionales de Medicina.

Tras su ratificación este jueves, el documento deberá ser tramitado a nivel interno por las tres universidades para, a continuación, ser firmado.