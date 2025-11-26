Raxoi defiende su propuesta de aumentar el pago por hora extra y llama a acudir a la reunión:"Es una cantidad relevante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido la propuesta del Gobierno local a los sindicatos de bomberos y policías en la que -- entre otros asuntos -- propone un aumento del 20% del precio de la hora extra y ha llamado a acudir a la reunión de este jueves: "Nosotros creemos que estamos hablando de cantidades relevantes".

La mandataria ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre el tema, después de que este martes Comisiones Obreras (CC.OO) manifestase que no asistiría a la reunión por considerar la propuesta para desbloquear el conflicto "irrisoria e insuficiente", ya que denuncian, que en ella el "valor de la hora extraordinaria solo supera en un céntimo el de la ordinaria".

Al respecto, Sanmartín ha insistido en que esta no les "parece la mejor forma para hacer una negociación", debido a que entienden que hay que hacerla "acudiendo a aquellos espacios y lugares donde se va a hablar y entrar en detalle". En este sentido, ha ampliado que no sabe en que "negociación se propone una subida de un 20% y alguien dice que ya no participa".

"Podríamos poner algún ejemplo de lo que significa ese 20%, aunque depende de cada caso. Por ejemplo, significa que en la hora extraordinaria es una subida de 3,69 euros. Mientras que, en la hora extra nocturna y festiva, es una subida del 6,45 euros. Creemos que estamos hablando de cantidades relevantes", ha explicado.

Además, la mandataria local ha insistido en que a mayores del pago por hora extra la propuesta también contempla otros temas como el complemento específico. "Son varias demandas y nosotras hacemos propuestas para todas ellas intentando buscarle un encaje normativo, legal y económico. Así que creo que hay que mirar también la propuesta en conjunto", ha manifestado.

También, Sanmartín ha insistido enfatizando que lo que se está pagando en estos momentos es lo negociado y aprobado en el convenio regulador vigente y la propuesta del Gobierno local supone un 20% de incremento. "Unas cantidades que desde nuestra perspectiva son importantes", remarcó.

Por estos motivos, ha realizado un llamamiento para que "todo el mundo acuda a negociar" este jueves, en la reunión convocada a las 13.00 horas, y ha reiterado la "voluntad" del Gobierno local de "llegar a un entendimiento y a un consenso".

Con todo, la alcaldesa ha concluido subrayando que "el sitio y el lugar para hacerlo es sentado en una mesa de trabajo".