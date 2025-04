Raxoi deniega a los propietarios las licencias de rehabilitación de dos de los inmuebles sacados a puja en marzo

Louzao explica que se rechazan porque el proyecto no cumple con el Plan especial de la Cidade Histórica y con las normas de habitabilidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha comunicado este lunes que ha denegado a los propietarios la rehabilitación de dos inmuebles en ruinas --situados en la Rúa dos Loureiros, 14 y en la Rúa de San Roque, 23--, de los cuatro para los que autorizó su venta forzosa en marzo. Previamente, ya se había rechazado la licencia para otro de estos edificios, de la misma comunidad de herederos que este lunes recibe el nuevo rechazo.

Según ha comunicado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ambos "no cumplen con las determinaciones normativas" y han recibido informes desfavorables de la Jefatura de Servicios de Licencias y de la Comisión Asesora de Patrimonio Histórico.

En cuanto al edificio de la Rúa dos Loureiros, 14, se ha denegado porque el proyecto no cumple con la normativa del Plan especial de la Cidade Histórica --una de las habitaciones no es exterior-- ni con las normas de habitabilidad --en cuanto a las dimensiones mínimas de varias dependencias, iluminación, comunicación interior y alturas--.

Además, presenta una alteración catastral de la parcela catalogada, incluye galerías que no cumplen con las especificaciones de tipología que corresponden, propone una escalera de acceso que no respeta la tipología adecuada y la documentación técnica es incompleta.

En cuanto al inmueble situado en la Rúa de San Roque, 23, se ha denegado por el "mismo motivo". El proyecto no cumple con la normativa, "especialmente" con el Plan especial de la Cidade Histórica, ya que la edificación excede de la planta del inmueble catalogado.

En este sentido, los propietarios pedían la construcción de un anexo a la fachada trasera que ocuparía parte del espacio libre privado de otro inmueble y alteraría por tanto el parcelario protegido. Además, la rehabilitación planteada elimina elementos catalogados como por ejemplo una puerta y la chimenea y propone dos galerías que tampoco corresponden a la tipología autorizable, entre otros motivos.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Los cuatro inmuebles cuya venta forzosa fue acordada el 10 de marzo están catalagos con nivel 4 por el Plan especial de protección de la ciudad histórica. Tres de ellos --los dos mencionados y otro situado en Praciña das Penas, 5-- pertenecen a la misma comunidad de propietarios, que recurrieron a la vía judicial para tratar de retener la titularidad de las propiedades y evitar la venta forzosa.

En 2024 se declaró incumplido el deber de conservación de estos tres inmuebles, considerados en ruinas desde 2010, y por lo que fueron incluidos en el Rexistro de Soares. Louzao ha subrayado que la propiedad ya había presentado un recurso contra inclusión en este registro, que fue rechazado en 2013, porque ya en aquel momento "se consideró sobradamente acreditado el incumplimiento del deber legal de conservación".

La misma comunidad de herederos presentó también solicitudes de suspensión de la venta forzosa, tampoco aceptada por el mismo motivo, y paralelamente remitieron las correspondientes solicitudes de licencia de rehabilitación, que no cumplen con las normas legales para ser otorgada por las numerosas deficiencias indicadas por los informes técnicos.

OBRAS POR RENOVACIÓN DEL ASFALTO

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado en la junta del gobierno local el expediente para la contratación --mediante procedimiento abierto y simplificado-- de las obras de renovación del asfalto en cinco puntos del ámbito urbano, por un valor de 460.004 euros.

Louzao ha indicado que los trabajos se acometerán en "calles que presentan un estado deficiente del firme, que es necesario reparar", en un total de 23.300 metros cuadrados de superficie.

Estas obras se realizarán en un plazo de cuatro meses en la Rúa do Castiñeiriño; en la Rúa das Canteiras do Sar junto a la Rúa Mouronzón; en la Rúa da Muíña, la Rúa do Porto de Amio y la Rúa da Mariñeira; en la Rúa das Mulas junto a la Rúa do Tambre, y en la Rúa dos Irmandiños.

PÍO XII

El consistorio también ha aprobado el expediente de contratación de las obras para la resposición de la estanqueidad de la cubierta del polideportivo del CEIP Pío XII por un importe de 73.387 euros.

"Esta instalación fue construida en 1991 y presenta un importante deterioro que hace necesaria la intervención en la cubierta plana, bajo la cual existe un sótano de servicio sobre el que está el campo de juego exterior, para resolver los problemas de filtración de agua", ha detallado la portavoz del Gobierno local este lunes. En este caso, el plazo de ejecución será de dos meses.

LICENCIAS DE OBRAS DE VIVIENDA PERMITIDAS

Asimismo, Raxoi ha autorizado la conversión de un local comercial a vivienda en la Rúa da Ponte do Sar, 12.

Además, ha permitdo la instalación de un ascensor en un edificio de viviendas en la Avenida de Rosalía de Castro.