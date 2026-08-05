Raxoi dice que el "malentendido" por la ampliación del Quiroga Palacios fue "aclarado" y queda a disposición de la Xunta

Archivo - El CEIP Quiroga Palacios, en noviembre de 2025, tras la finalización de obras para su modernización. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Educación de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que el "malentendido" que pudo haber con la Consellería de Educación al respecto de la ampliación del CEIP Quiroga Palacios ya había sido "aclarado" entre los técnicos. Con todo, ha quedado a disposición del departamento autonómico para cualquier otra "aclaración" necesaria, además de haber solicitado una reunión con el director territorial para que se licite "cuanto antes" la obra.

El martes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tachó lo sucedido de "chantaje" e "incumplimiento legal". En base a su versión, la Xunta pidió "hace más de un año" terrenos de 1.600 metros cuadrados (m2) anexos para ejecutar la ampliación. "Recibimos una sorpresa mayúscula y monumental: una cesión condicionada a que urbanicemos 14.000 metros cuadrados que son propiedad del Ayuntamiento y que están fuera de todo uso escolar".

"No se le está pidiendo eso", ha precisado este miércoles Míriam Louzao, que ha indicado que la parcela "ni siquiera tiene" la dimensión aludida por Rodríguez, sino que es de 10.083 m2. Preguntada por este asunto en una rueda de prensa, Louzao se ha mostrado "sorprendida" por la reacción del conselleiro, dado que, a su modo de ver, esta era una cuestión ya "aclarada" entre los técnicos.

Según la cronología realizada por la responsable local de Educación, la Consellería solicitó la parcela a finales de febrero de este año y envió el anteproyecto el 29 de mayo. En este sentido, Louzao sostiene que, por parte del Ayuntamiento, los trámites se realizaron en "tiempo récord", de modo que aprobó la puesta a disposición en junta de gobierno local el pasado 13 de julio.

"Por tanto, conociendo los tiempos de la administración, hubo una implicación absoluta por parte del Ayuntamiento de Santiago para que se pusiera a disposición esa parte de la parcela cuanto antes porque consideramos que es muy necesaria", ha expresado la edila.

DEBATE SOBRE UNA AMPLIACIÓN MAYOR

Por otra parte, el Anpa Athenea --vinculada al centro--, que se ha pronunciado sobre lo sucedido en un comunicado, ha insistido en que existe un "incumplimiento" legal por "espacios mínimos" de los que carece el centro, motivo por el que denunció a la Xunta ante la Valedora do Pobo, que abrió una investigación al respecto. En este sentido, ha lamentado que la Xunta limite la ampliación a un aulario de Infantil, "sin contemplar el resto de espacios necesarios", como un nuevo comedor que "libere para otros usos" el espacio del actual.

Este es el mismo planteamiento apoyado por el Ayuntamiento, que, tras la solicitud de la parcela realizada por la Xunta, consideró "adecuado" poner a disposición de la Administración autonómica el total de la parcela, que supone los 10.000 m2 referidos. "Pero cuando la Xunta nos transmitió su idea de que solo querían esos menos de 2.000 m2, nos pusimos a trabajar inmediatamente para ponerlos a su disposición", ha desgranado Louzao.

Según ha detallado el Ayuntamiento, el resto de la parcela seguirá usándose de aparcamiento y, además, la Consellería prevé un acceso independiente a este nuevo aulario a través de esa zona. A este respecto, el personal técnico municipal considera que este nuevo acceso y la reordenación del espacio tras la "afectación" de la obra "debe ser acometido por la Consellería".

En este sentido, el Anpa ha valorado, "por lo señalado a través de los medios de comunicación", que la Xunta "no" dotará al centro de la infraestructura demanda por la representación de las familias y que, además, "no quiere acondicionar el espacio donde se va a hacer la obra, tal y como obliga la legislación y toda la lógica". "Incomprensiblemente está cuestión está siendo objeto de debate", ha reprochado.

ACUSACIONES DE "CHANTAJE" DE LA XUNTA

En sus declaraciones del martes, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, calificó de "chantaje" la actitud del gobierno local y recordó que los ayuntamientos tienen "obligación" de poner a disposición, en este caso de las administraciones autonómicas, "los terrenos necesarios para hacer los colegios, para hacer centros de infantil y primaria".

"Yo no quiero polemizar y no quiero excusas. Solo quiero dejar muy claro a las familias que, si dentro de un año tenemos problemas de espacio, es única y exclusivamente responsabilidad del Ayuntamiento, que hace una cesión envenenada para que obviamente no se acepte", aseveró.

Asimismo, insistió en que "no ve ninguna polémica", sino una situación en la que la Xunta pidió hace más de un año los terrenos para hacer una ampliación y lo que recibió es "una sorpresa mayúscula y monumental".