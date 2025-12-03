Raxoi marca noviembre de 2026 como meta para que entre en vigor la relación de puestos de trabajo de Bomberos y Policía

Archivo - La alcaldesa, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 25 de agosto de 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago avanza en las negociaciones con sindicatos de Bomberos y Policías, que, según la alcaldesa, Goretti Sanmartín, han mostrado su conformidad ante la realización de un estudio de cara a la relación de puestos de trabajo (RPT), que establecerá los criterios para la fijación de complementos específicos en la retribución.

En este contexto, Raxoi estima que esta evaluación, a cargo de la USC, estará finalizada en medio año y plantea que, en otro medio, entre en vigor esta RPT, que el Gobierno local propone que tenga carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Así lo ha avanzado Sanmartín ante los medios, después de una reunión con sindicatos, en la que se han presentado la metodología, tiempos y planificación de este estudio previo a la RTP, para lo que, según la regidora, hay "unanimidad". Este acuerdo no existe, sin embargo, sobre la retribución de las horas extra.

La regidora ve un "avance sustancial" en este acuerdo entre el consistorio y sindicatos para la realización de esta "evaluación objetiva", a cargo de la USC. "Hay unanimidad a la hora de decir que hay que establecer de manera objetiva con conceptos claros cuáles son las cantidades de complemento específico", ha explicado.

Esta evaluación dará lugar a una relación de puestos de trabajo que contendrá las funciones, competencias y criterios para determinar el sistema retributivo y, en concreto, del complemento específico por nocturnidad y festividad, tal y como ha detallado el coordinador xeral das negociacións, Xosé Antón Freire.

Donde todavía no hay un acuerdo es al respecto de la cantidad que se abonará por la realización de servicios extraordinarios, que el Gobierno local propone que sea de un 20% respecto a la cantidad actual. "Intentaremos ver la posibilidad de llegar a un acuerdo", ha valorado Sanmartín, que se ha mostrado "optimista" y ha indicado que la próxima semana habrá otra reunión.

INCORPORACIÓN DE CUATRO BOMBEROS INTERINOS

Paralelamente, se incorporarán cuatro bomberos con contrato interino de manera "inmediata", incluidas dentro de las plazas totales por convocar --15 en el caso de la Policía y 12 en en el caso de Bomberos--.

Con todo, solo se podrá incorporar, utilizando la interinidad, a estas personas debido a que son las únicas que forman parte de las listas de espera. "La cobertura [de estas cuatro plazas] va a ser inminente; no en diciembre, pero probablemente en enero. Esa es la idea", ha destacado Freire.

Además, el Ayuntamiento trabaja en la redacción de un reglamento del servicio que cuente con el futuro parque comarcal, que pueda servir de base para "superar" la tasa de reposición obligada y que adecúe el número de bomberos al ámbito real de actuación.

PROPUESTA DE SUBIDA DE HORAS EXTRA

Por otra parte, la alcaldesa ha revelado que el Ayuntamiento ha propuesta una subida del 20% sobre las cuantías actuales de horas extra. "No es en ningún caso una verdad que la propuesta de subida suponga un centimo de aumento", ha negado Sanmartín sobre informaciones que transcienderon durante la última semana.

Al hilo, ha precisado que no está fijada ninguna regla para calcular esa cifra, lo que valora como algo a tener en cuenta. La hora ordinaria, en base a cálculos del Ayuntamiento, es de 21,81 euros por hora, que sale de dividir el salario fijado por el convenio regulador (33.900) entre las horas totales (1.554).

Según ha defendido la regidora, la propuesta de su gobierno elevaba, sobre esta hora ordinaria, el pago por hora extra a una horquilla que va desde 0,87 hasta 17,89 euros. En base a la propuesta municipal, el pago de las horas extraordinarias sería de: 22,68 euros por hora diurna; 28,36 por hora nocturna; 34,02 en días festivos, y 39,70 por hora nocturna en festivos.

Además, según ha añadido Sanmartín, hasta ahora, bomberos y policías cobraban de media 783 euros anuales por la realización de horas extra. Con su propuesta, esta cuentía ascendería hasta 940 euros.