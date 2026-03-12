El R.C. Celta condena el ataque violento a aficionados del Lyon: "No forma parte de los valores del celtismo"

VIGO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Celta ha condenado los incidentes violentos ocurridos en las últimas horas en la ciudad, cuando un grupo de encapuchados (que la Policía vincula con hinchas radicales del equipo vigués) atacaron a varios aficionados del Lyon, en las horas previas al partido que enfrentará a ambos equipos este jueves en Balaídos.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la entidad celeste ha señado que condena "firmemente" cualquier tipo de actuación violenta, "como la registrada la pasada noche contra aficionados del Olymplique de Lyon".

"La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni de los valores celtistas", ha trasladado el club vigués.

Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles, cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, se presentó en un establecimiento de ocio de la zona del Areal, en Vigo, para increpar a los aficionados franceses que allí se encontraban.

El encuentro derivó en un enfrentamiento en el que varias personas resultaron heridas de escasa consideración (una de ellas fue trasladada al PAC de la calle Pizarro) y se produjeron daños materiales en un local.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha confirmado que la actuación policial permitió identificar a una veintena de personas implicadas en la reyerta y ha advertido de que hechos de este tipo son "intolerables", al tiempo que ha pedido dejar trabajar a la Policía, ya que "hay diligencias abiertas".

El partido de este jueves en Balaídos, entre Celta y Lyon, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, por lo que la Policía contará con un importante dispositivo de seguridad. Losada ha confirmado el despliegue de varios grupos de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) y de otros grupos especializados.

"VIOLENTOS" FUERA DE LOS ESTADIOS

Losada ha enviado un mensaje de tranquilidad a los aficionados, para que acudan a disfrutar el encuentro con la confianza de que las fuerzas y cuerpos de seguridad están trabajando para garantizar que no haya incidencias.

Asimismo, ha advertido a los causantes de estos incidentes que "deporte y violencia mezclan mal". "Los violentos deben estar fuera de los estadios, y para eso necesitamos de la cooperación de todos, también de los clubes", ha sentenciado.

APLICAR CON FIRMEZA LA LEY DEL DEPORTE

Por su parte, el sindicato CEP (Confedederación Española de Policía), también ha condenado los hechos y ha reclamado que se aplique "con firmeza" la ley del deporte para que los violentos no puedan acceder nunca más a los estadios deportivos, y "se les imponga una fuerte sanción económica".

El sindicato policial también ha denunciado la falta de agentes en la Comisaría de Vigo para atender a las necesidades de la urbe olívica, una situación que afecta especialmente al ámbito de la seguridad ciudadana y a episodios como los vividos en las últimas horas.

Finalmente, la CEP ha advertido del riesgo que corren los aficionados celtistas en sus desplazamientos, "ya que hay aficiones radicales conocidas por su violencia, como es el caso de la del Olympique de Lyon". Por ello, han pedido "contundencia" contra los agresores de las últimas horas, para que los radicales franceses ven que "se pone coto" a los actos violentos y "no se tomen la revancha".