La Real Academia Galega inaugura un espacio dedicado a Begoña Caamaño: "Un tributo debido y oportuno"

Begoña Caamaño posa junto a un río. - ARQUIVO PERSONAL DE BEGOÑA CAAMAÑO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega (RAG) ha inaugurado este jueves en su página web el espacio 'Letras Galegas de Begoña Caamaño', que el presidente de la institución, Henrique Monteagudo, ha calificado de "un tributo debido y oportuno" a la periodista y escritora gallega.

Tal y como ha trasladado la RAG, esta nueva sección se irá "nutriendo" con nuevos contenidos divulgativos alrededor de Caamaño, a quien Ana Romaní --académica y amiga de la periodista-- ha ensalzado por su "singular revisión de los mitos literarios".

Por su parte, Monteagudo ha destacado que Caamaño realizó una "soberbia aportación a la literatura gallega" y, por lo tanto, "confía" en que las Letras Galegas 2026 contribuyan a la "merecida difusión popular" de su narrativa.

"La voz y la luz de Begoña Caamaño teñirán de azul el Día das Letras Galegas 2026", ha subrayado el presidente de la RAG. Asimismo, la sección dedicada a la escritora también ofrece una selección de fotos de su archivo personal y de diversas fuentes.

SERIE DE ENTREVISTAS Y REPORTAJES

Del mismo modo, la RAG da inicio a una serie de entrevistas y reportajes sobre la periodista, que incluye una conversación con la crítica literaria, María Xesús Nogueira, una de las primeras expertas que ha profundizado en el estudio de la narrativa de Caamaño.

"Su primera novela, 'Circe ou o pracer do azul (2009)', fue una grata sorpresa innovadora", ha recordado Xesús Nogueira, al tiempo que ha añadido que en la escritura de la homenajeada "hay toda una arquitectura" que evidencia un "modelo muy sólido".

En esta línea, Ana Romaní ha definido 'Circe ou o pracer do azul' como una "novela de la amistad, de los amores, también sobre el poder, los deseos y la esperanza, la posibilidad de cambio".

"Atenta lectora de la realidad, audaz en las formulaciones, vibrante en el debate, sutil y delicada en las relaciones personales", ha definido la académica al incidir en que Caamaño poseía una "magnética pasión vital de lúcida inteligencia y entregada determinación".