Rebelión polo Clima protagoniza acciones en Compostela, Vigo, Pontevedra y Vilagarcía contra la "negligencia" climática

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones integradas en Rebelión polo Clima han protagonizado movilizaciones en 27 provincias del Estado para denunciar la "negligencia climática" de Gobiernos y empresas, cuando se cumplen cinco años de la adopción del acuerdo de París.

En Galicia, varias decenas de activistas han impulsado protestas y actos en Santiago, Vigo, Pontevedra o Vilagarcía, en grupos pequeños y respetando las medidas de distanciamiento y de seguridad por el contexto de pandemia.

Estas organizaciones hicieron recorridos por sedes y puntos de comercialización de diversas empresas en las ciudades gallegas, para denunciar la responsabilidad de estas compañías ante la crisis climática, portando pancartas en las que se leían lemas como 'Esta empresa escaralla o planeta' o 'Esta institución non paga as súas facturas co clima'.

Los activistas protagonizaron 'performances' y acciones en las que simulaban derramar petróleo en esos puntos y denunciaban el 'greenwashing' adoptado por algunas empresas como "cortinas publicitarias" para esconder su "incapacidad de lograr un modelo sostenible".

Entre ellas criticaron a compañías como Repsol, Coren, BBVA, CampoFrío o Banco Santander, mientras que también reprocharon a la Xunta de Galicia la "escasa ambición" de la 'Estratexia Galega de Cambio Climático', además de denunciar el "oscurantismo y falsas soluciones" sobre los fondos de recuperación post-covid.