Rechazados los recursos presentados por BNG y Vox contra el Plan de Cobertura de la CRTVG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta electoral provincial de A Coruña ha rechazado los recursos presentados por el BNG y por Vox contra el Plan de Cobertura elaborado por la CRTVG para las elecciones generales del próximo 23 de julio.

De ello ha informado la CRTVG en un comunicado, en el que detalla que, ante el recurso del BNG, la Junta electoral provincial estima las alegaciones hechas por el ente público y rechaza las peticiones de la formación nacionalista al considerar que "no existe vulneración de los principios recogidos" en la Ley orgánica de régimen electoral general.

Con respecto a la reclamación de Vox, acuerda también desestimar la reclamación que versaba sobre la pretensión de la formación liderada por Santiago Abascal de participar en los debates y entrevistas electorales, así como conseguir más tiempo de cobertura.

La CRTVG señala que, a día de hoy, no ha recibido ningún otro recurso contra el plan y recuerda que ya en las elecciones municipales del 28 de mayo, tanto la Junta electoral provincial como la Junta electoral central resolvieron a favor de la corporación los recursos presentados.

PLAN DE COBERTURA

La CRTVG presentó el pasado viernes a las formaciones políticas su plan de cobertura para los comicios del 23J, que incluyen en sus bloques informativos sobre la campaña electoral a la coalición Sumar como representativa en atención a los resultados obtenidos por En Común-Unidas Podemos en 2019, así como a Vox como grupo significativo pese a que la formación no logró representación por Galicia en los anteriores comicios.

El propio documento apunta que se incluirá a las candidaturas de aquellas fuerzas políticas que no se presentasen a las anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieran en ellas representación y posean la condición de grupo político significativo. Con todo, precisa que la cobertura no podrá ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas que sí obtuvieron representación.

Además, indica que la información de la campaña responderá a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa y que la duración dedicada a cada formación se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en los últimos comicios.

DEBATES Y ENTREVISTAS SIN VOX

El plan de cobertura contempla que la CRTVG organizará un debate multimedia de sesenta minutos el día 14 de julio y que se emitirá en directo entre las 10,00 y las 11,00 horas a través de la TVG, la Radio Galega y el portal web G24.gal. Además, se volverá a retransmitir por la TVG2 a las 23,00 horas de ese mismo día.

A este debate serán invitadas las formaciones políticas que obtuviesen representación en alguna de las cuatro circunscripciones provinciales gallegas en las elecciones generales de 2019 y podrán participar en el personas integrantes de las candidaturas. De este modo, queda fuera Vox.

Los tiempos serán libres y se configurarán en base a tres bloques temáticos: situación política actual, gobernanza y modelo de Estado; servicio sociales y atención a la ciudadanía; economía, industria, infraestructuras y fiscalidad.

En cuanto a las entrevistas, también se limitarán a las formaciones con representación en las generales de 2019 y serán los partidos los que escogerán a uno de los integrantes de sus listas en cualquiera de las cuatro circunscripciones gallegas. Cada candidato tendrá un minuto final para cerrar el debate en orden de menor a mayor porcentaje de votos.

Se realizarán en San Marcos a las 8,30 horas y se emitirán a través de la Radio Galega y sus portales digitales. La CRTVG señala que tendrán una duración que combinará el criterio de proporcionalidad con la lógica formal de las entrevistas de radio, con un mínimo de cinco minutos y un máximo de 15.

De este modo, la del BNG tendrá una duración de cinco minutos, la de Sumar de siete, y las del PSOE y PP, 15 minutos. Los bloques temáticos serán los mismos que los del debate.