Recibe el alta otra víctima del atropello múltiple e intencionado en A Coruña a seis personas

A CORUÑA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres de las seis personas atropelladas en el accidente múltiple e intencionado en A Coruña, ocurrido el pasado 27 de agosto en el centro de la ciudad, permanecen ingresadas tras recibir el alta una nueva persona.

Así lo han confirmado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press que han señalado que el viernes por la tarde se le dio el alta a una de las cuatro personas que estaban ingresadas. En cuanto a los tres que todavía permanecen en el hospital, evolucionan favorablemente.

Sobre las 12.15 horas del 27 de agosto, seis personas fueron arrolladas por un vehículo en la calle Juana de Vega cuando los peatones estaban cruzando debidamente por un paso de cebra. La víctima más joven fue una niña nacida en 2021 y la mayor, un hombre de 1950.

El conductor responsable del suceso fue detenido y se le practicaron las correspondientes pruebas de drogas y alcohol. Posteriormente, fue ingresado en el Hospital de Oza bajo vigilancia policial para ser examinado por el personal sanitario para su evaluación médica y psiquiátrica.

Nacido en 1974 y con domicilio en A Coruña, el hombre estaba aparcado en un área reservada de la citada calle y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.