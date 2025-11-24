Rector de USC admite su "frustración" por la postura de Medicina ante descentralización y habla de "oportunidad perdida"

El rector de la USC, Antonio López, en rueda de prensa, a 6 de noviembre de 2025. - USC

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha dirigido un comunicado a la comunidad universitaria en la que expresa su "frustración" tras conocerse el rechazo de la Junta de la Facultad de Medicina al acuerdo de descentralización del grado y habla de "oportunidad perdida".

El máximo responsable de la universidad compostelana remarca que tanto la facultad como los departamentos que imparten docencia en el grado "fueron debidamente informados" sobre un proceso negociador "largo y complejo".

"Por laealtad al resto de actores del Sistema Universitario Galego (SUG) implicados y con el foco puesto en el interés general de las decisiones que debíamos tomar, siempre he mantenido un silencio necesario para que las conversaciones quedasen enmarcadas en la confianza propia del escenario negociador. El acuerdo alcanzado suponía, sin duda, una mejora sustancial para los estudios de Medicina, para la USC y para su facultad", defiende.

Así, y aún defendiendo la negociación, informa de que visto el rechazo manifestado este lunes, trasladará el tema al Consello de Goberno de la USC previsto para este viernes.

"La lealtad institucional y la visión de país guiaron siempre mi posición en este asunto. No puedo dejar de expresar un profundo sentimiento de frustración ante una situación que, estoy seguro, supone la pérdida de una gran oportunidad para hacer de la Facultad de Medicina de Santiago la Facultad de Medicina de Galicia, evitando la fragmentación de unos estudios que, lamentablemente, parece cada vez más próxima", destaca.