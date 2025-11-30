Rego (BNG) llama al Gobierno a mirar al "clamor de la calle" y mejorar las comunicaciones ferroviarias de Ferrol

Archivo - Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso. - BNG - Archivo

FERROL, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se ha sumado este domingo a la multitudinaria manifestación de Ferrol que pedía mejores comunicaciones ferroviarias para la ciudad, desde donde ha instado al Gobierno central a atender al "clamor popular" y a cumplir con una "demanda unánime" de su ciudadanía.

"Seguimos presionando políticamente para que estos compromisos se hagan realidad, pero tenemos claro que la mejor manera de que el Gobierno atienda esta reclamación es que vea el clamor popular que hay en la calle", ha valorado en declaraciones a los medios, minutos antes del arranque de la protesta.

Al mismo tiempo, ha recordado iniciativas impulsadas por el BNG a este respecto. Por ejemplo, el acuerdo de investidura recogía la modernización de la línea de Ferrol-A Coruña, la construcción del bypass de Betanzos y la modernización de la antigua línea de Feve en el norte.

De este modo, Rego ha felicitado a la plataforma convocante (Foro Cidadán do Ferrocarril) y ha insistido en que la movilización popular será la que "haga mover" al Gobierno para que Ferrol tengas unas comunicaciones "a la altura del siglo XXI": "Lo contrario no es aceptable".