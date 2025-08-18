Remolcan una embarcación frente a las islas Cíes que se quedó sin propulsión con 11 personas a bordo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo remolcó la pasada noche la embarcación de pasaje 'Salacia', que se quedó sin propulsión frente a la isla Martiño, en las Cíes, con 11 personas a bordo.

Según ha detallado el servicio de emergencias, la máquina de la nave se inundó y se quedaron sin propulsión mientras estaban fondeados en isla Martiño.

Al tener conocimiento de los hechos tras recibir el aviso el Centro de Coordinación en Vigo, Salvamento movilizó a la Salvamar Mirach, que remolcó la embarcación al Real Club Náutico de Vigo.