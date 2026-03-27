Remolcan al puerto de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) a una embarcación con dos tripulantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha informado de que una embarcación con dos tripulantes a bordo tuvo que ser remolcada al puerto del municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa tras quedar sin gobierno por problemas en el motor.

Según fuentes de Salvamento consultadas por Europa Press, la llamada al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento se produjo sobre las 11.30 horas de este viernes y la embarcación se encontraba en las inmediaciones de Vilaxoán, atada a una batea para no irse a la deriva.

Ante esto el CCS Fisterra movilizó a la 'LS Hermes, de Cruz Roja, que remolcó a la embarcación al puerto de Vilagarcía de Arousa.