Renfe establece para este martes planes alternativos por carretera en líneas suspendidas por el temporal

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha informado de que este martes se establecerán Planes Alternativos de Transportes (PAT) para determinados trayectos de trenes convencionales en Galicia debido a los efectos de la borrasca Joseph y las malas condiciones meteorológicas previstas por la AEMET.

Así, según ha trasladado en un tuit recogido por Europa Pres, estos cambios serán necesarios para la realización de "trabajos de reconocimiento de la infraestructura".

Por tanto, se activará un servicio por carretera en el trayecto Ourense-Vigo (red convencional) para los convoyes de Media Distancia y lo mismo sucederá en el tramo Ourense-Santiago para los trenes de la misma categoría.

Por otra parte, se establecerán servicios en el Eje Atlántico de ancho convencional con "origen o destino alternativo" Vigo Urzaiz-A Coruña.

Además, la operadora ha recordado que mantiene habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes comerciales y de servicio público afectados con origen y destino Galicia.

Renfe también ha subrayado que las incidencias serán informadas vía SMS/Mail a los datos asociados a la reserva.

ALTA VELOCIDAD LIMITADA

También en razón de las malas condiciones derivadas de la borrasca, este lunes Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad que, sí circulan, mientras que los regionales han sido suspendidos a consecuencia del temporal.

Esta limitación en principio durará 48 horas. Por otro lado, cabe recordar que el pasado viernes el administrador de la infraestructura rebajó a 220 km/h el máximo en 28 kilómetros de esta línea, la misma que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años.

Estos cambios se producen en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del descarrilamiento con 45 víctimas mortales en Córdoba y otro siniestro con un fallecido en Barcelona.