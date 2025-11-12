Renfe pondrá buses para 16 trenes afectados por obras entre Salvaterra y As Neves antes de Navidad

Archivo - Dos personas compran billetes en los cajeros de venta automática en la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). Los usuarios de Renfe en Galicia pueden adquirir desde hoy los abonos gra - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe habilitará entre el 19 y el 22 de diciembre un plan de alternativo de una docena de transportes por carretera para los 16 trenes afectados por las obras que Adif va a realizar entre Salvaterra y As Neves (Pontevedra).

Los trabajos en la infraestructura afectan a los trenes regionales Vigo Guixar-Ponferrada y Ourense-Vigo Guixar, así como al Alvia que conecta Vigo Guixar-Barcelona, en ambos sentidos.

Adif ejecutará durante este corte actuaciones necesarias para la entrada en servicio del nuevo apartadero ferroviario de la plataforma logística de Plisan.

Entre los trabajos previstos se encuentran la conexión entre la línea Ourense-Vigo y la nueva vía hacia el apartadero, así como la adecuación de las instalaciones de electrificación (catenaria), señalización y seguridad.

En detalle, los trenes afectados serán los siguientes:

Rex 12623 Ourense-Vigo Guixar, con salida a las 10:05 horas, realiza por carretera el trayecto entre Arbo y Vigo Guixar los días 20 y 21.

Rex 12608 Vigo Guixar-Ponferrada, con salida a las 14:07 horas, realiza por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Arbo los días 20 y 21.

Rex 12477 Ourense-Vigo Guixar, con salida a las 21:20 horas, realiza por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo Guixar el día 20

Rex 12474 Vigo Guixar-Ourense, con salida a las 7:43 horas, realiza por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense el día 21

Alvia 621 Vigo Guixar-Barcelona con salida a las 7:48 horas realiza por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense los días 20 y 22

MD 37621 Vigo Guixar-León, con salida a las 7:48 horas realiza por carretera el trayecto entre Vigo Guixar y Ourense los días 20 y 22

Alvia 622 Barcelona-Vigo Guixar con salida a las 9:05 horas realiza por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo Guixar los días 19 y 21

MD 37722 León-Vigo Guixar, con salida a las 16:59 horas, realiza por carretera el trayecto entre Ourense y Vigo Guixar los días 19 y 21