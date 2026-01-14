Rescatada una persona tras caer con su coche por un terraplén en Samos (Lugo)

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Sarria tuvieron que excarcelar a una persona tras caer con su vehículo por un terraplén en la LU-633, a su paso por Samos (Lugo).

Según la información del 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 15.00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Sarria y de la Garda Civil de Tráfico.

Una vez en el, la dotación de bomberos indicó que tuvieron que excarcelar para poder transportar, con una camilla y una pick up, al herido hasta la ambulancia.