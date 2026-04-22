Rescatadas seis personas que se encontraban a bordo de un velero a 155 millas de Vigo

Rescatadas seis personas a bordo de un velero a 155 millas de Vigo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
Gardacostas de Galicia, en el helicóptero Pesca 1, ha rescatado este miércoles a seis personas que se encontraban a bordo de un velero a 155 millas de Vigo, una operación que han calificado de "límite" por la larga distancia.
En concreto, se trataba de una embarcación de bandera estonia a la que tuvieron que auxiliar "con vientos sur de 30 nudos y al límite de combustible".
Con todo, la actualización se llevó a cabo tras recibir aviso del Centro Coordinador de Salvamento Marítimo de Fisterra.