Rescatado un menor en Mondariz-Balneario con síntomas de ahogamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor fue rescatado de una piscina con síntomas de ahogamiento en la tarde de este sábado en la localidad pontevedresa de Mondariz-Balneario.

Las personas que llamaron al 112 Galicia alertaron de que el menor había aparecido flotando en el agua de la piscina. Inmediatamente lo sacaron y fue atendido por el socorrista de la instalación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que evacuaron al menor al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.