Rescatado un senderista tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en O Vicedo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un senderista tuvo que se rescatado por el helicóptero Pesca 2, de Gardacostas de Galicia, tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en O Vicedo.

Según informaron fuentes del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 12.20 horas de este miércoles y fue un particular el que alertó de que un compañero sufrió un caída.

De esta forma, detalló que se encontraban en un camino estrecho de la ruta Río Morgallón-Río Sor. En el operativo también participaron los Bomberos de O Vicedo y la Guardia Civil.