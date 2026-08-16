Rescatan al copiloto de un coche que quedó atrapado tras una salida de vía en Barreiros (Lugo)

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

LUGO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una salida de vía de un coche en la LU-132, a su paso por Barreiros (Lugo), dejó a este vehículo inclinado sobre un terraplén y obligó a los bomberos a cortar los asientos para rescatar a su copiloto, que resultó herido y necesitó ser trasladado al hospital posteriormente.

Fueron los propios implicados quienes contactaron con el 112 Galicia pasada la medianoche tras sufrir este accidente en la parroquia de Cabarcos. La posición en la que quedó el coche complicó el accesó al personal del 061 desplazado hasta allí, por lo que la central de emergencias avisó a los Bomberos de Barreiros.

Finalmente, solo tuvieron que rescatar a uno de los dos ocupantes, el copiloto, y, para eso, tuvieron que cortar los asientos. Del mismo modo, el equipo médico solo trasladó a una persona.