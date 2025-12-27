Rescatan el cuerpo sin vida de un octogenario en Redondela (Pontevedra) que cayó por un muro a 2 metros

El fallecido, de 80 años y con patologías previas, se encontraba en una zona de "difícil acceso" dentro de una ruta de senderismo

Publicado: sábado, 27 diciembre 2025 14:19
   PONTEVEDRA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios de emergencia han rescatado esta mañana el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en una pista de una ruta de senderismo a su paso por Redondela (Pontevedra). Según informa el 112 Galicia, el fallecido, que tenía patologías previas, había caído por un muro a dos metros de altura hasta una zona de "difícil acceso" en la parroquia de Cedeira, dentro de la Senda da Auga.

   El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) recibió el avisó a las 09.35 horas, cuando un particular que circulaba en bicicleta por la zona encontró a un hombre tendido en una pista de tierra, aparentemente inconsciente, y solicitó asistencia sanitaria.

   De este modo, se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como al GES de Mos, Bomberos de Vigo y de Porriño, la Policía Nacional y Local y a los efectivos de Protección Civil.

   Una vez en el lugar, los equipos de emergencia tuvieron que rescatar el cuerpo desde una zona de "difícil acceso", como la describe el 112. Tras la intervención, se confirmó el fallecimiento del hombre, con patologías previas y que había caído por un muro a dos metros de altura.

