Rescatan a un hombre herido tras caer en una zona de difícil acceso en Quiroga (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han rescatado este sábado a un hombre que resultó herido en una pierna tras caer en una zona de difícil acceso en Quiroga (Lugo).

Según informa el 112 Galicia, fue un familiar del herido quien alertó en torno a las 14.00 horas de que este había sufrido un accidente cuando se encontraba cerca de unas colmenas en el lugar de San Pedro, en Quintá de Lor.

De este modo, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la acción de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Monforte, del GES de Folgoso de O Courel y de la Guardia Civil.

Con todo, el herido, que no podía desplazarse hasta el punto al que llegaba la ambulancia, fue atendido y trasladado por los profesionales sanitarios.