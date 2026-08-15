Rescatan a una persona de un coche volcado en un arroyo en Avión (Ourense)

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han tenido que intervenir en el mediodía de este sábado para rescatar a una persona atrapada en el interior de un coche volcado en un arroyo en Avión (Ourense).

Según la información del CIAE 112-Galicia, el aviso se dio a través del sistema automático de alertas del vehículo, lo que permitió la localización rápida del mismo. Tuvo lugar en la OU-212 a su paso por Avión.

Para sacar la persona del vehículo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia pidieron la colaboración de los Bomberos de O Carballiño y de los miembros del GES de Avión. Una vez fuera, la persona fue atendida y trasladada por un equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al hospital. En el operativo participó también la Guardia Civil.