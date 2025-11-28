La residencia DomusVi San Lázaro admite una avería eléctrica que afecta al sistema de llamada paciente-enfermera

Imagen de DomusVi San Lázaro. - DOMUSVI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La residencia DomusVi San Lázaro, en Santiago de Compostela, ha admitido parte de las acusaciones realizadas esta semana por Comisiones Obreras (CCOO). En concreto, ha confirmado que su servidor sufre una avería eléctrica que no es reparable y para la que es necesario cambiar el sistema completo, lo que su proveedor prevé realizar antes de que termine 2025.

La avería afecta únicamente, según la empresa, al sistema de llamada paciente-enfermera y al control de acceso de las puertas internas y no a otros elementos del centro, como sostiene el sindicato.

Esta era una de las acusaciones recogidas en un comunicado emitido por la presidente del comité de empresa del centro y delegada de CCOO, Isabel Salgado, que también aludía a una "escasez de personal" que afecta a la atención dada y ha derivado en "falta de higiene" y en la aparición de patologías infecto-contagiosas, como sarna y conjuntivitis.

Fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press desmienten que haya problemas "falta de plantilla" y casos de sarna (también llamada escabiosis) en la actualidad. Asimismo, sostienen que todos sus residentes se alimentan "debidamente" y son duchados y aseados "como corresponde", por lo que ven "intolerable" que se "pongan en tela de juicio" estos cuidados.

Al respecto de la conjuntivitis vírica, indican que la aparición de "algunos" casos a finales de verano se resolvió "de forma favorable". En el momento en el que fueron detectados, la empresa asegura que se activaron los protocolos de control y de prevención y el seguimiento clínico.

Además, DomusVi defiende que se informó "con transparencia" a las autoridades competentes, a los profesionales y a las familias de las personas residentes. "La situación se resolvió de forma favorable", concluye al respecto.

AVERÍA ELÉCTRICA

En cuanto a la avería eléctrica, Salgado indicaba en su comunicado que, tras el "colapso" del servidor central, la dirección del centro dispuso cucharas para que golpeasen las paredes en sustitución de los timbres de las habitaciones.

Aunque este aspecto en particular no lo ha confirmado, DomusVi sí ha admitido que existe una incidencia en su servidor que afecta al funcionamiento del sistema de llamada paciente-enfermera y al control de acceso de las puertas internas. "En ningún caso a las puertas de acceso exteriores, ni a los ascensores, ni al sistema de llamadas internas", sostiene, en contraposición a las explicaciones de CCOO.

De este modo, defienden que, en cuanto se detectó la avería, se avisó al proveedor de mantenimiento del sistema que, actuando "con celeridad", confirmó que no es reparable y es necesario cambiar el sistema por completo. El centro alega que activó el protocolo y comunicó la situación a residentes y familias, autoridades y personal, a quien pidió "intensificar" la frecuencia de vigilancia.

"Aprobado el presupuesto, estamos a la espera de la sustitución del sistema por parte del proveedor, que ha asegurado que será antes de que finalice el año", añaden las fuentes consultadas, que reiteran el compromiso de DomusVi San Lázaro con la "transparencia" y la "calidad asistencial".