CCOO alerta de "insalubridad" en una residencia Domusvi de Santiago, con "falta" de higiene y "colapso" del sistema

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (COOO) ha denunciado públicamente la situación "insalubre e insostenible" que está atravesando la Residencia Domusvi San Lázaro, en Santiago de Compostela. Entre las circunstancias, cita una "escasez de personal" que afecta a la atención y ha derivado en "falta de higiene" y en la aparición de patologías infecto-contagiosas, como sarna y conjuntivitis.

Además, ha advertido de un "colapso" en el servidor central, del que depende el funcionamiento de los sistemas eléctricos del inmueble. Esto ha llevado a fallos de la apertura de puertas, en los ascensores, en el sistema de llamadas y en los timbres de las habitaciones: "La dirección ha puesto a disposición 'cucharas para que golpeen las paredes' cuando necesiten asistencia".

Estas circunstancias las ha recogido en un comunicado la presidenta del comité de empresa del centro y delegada de CCOO, Isabel Salgado, que achaca la "situación insostenible" que atraviesa la residencia a la "impasibilidad, desorganización y pasividad de la nueva dirección".

Por una parte, incide en que "habitualmente" no se cubren las ausencias de personal, lo que impacta de forma "directa" en la "calidad" de los cuidados. Esta circunstancia, expone, está llevando a una "falta de higiene y nutrición adecuados" y el aumento del riesgo de caídas y "errores" en la medicación, además de la aparición de patologías infecto-contagiosas.

"El impacto en el personal es igualmente grave: las trabajadoras están sobrepasados física y mentalmente, sufriendo cuadros ansiosos derivados del sentimiento de culpa y remordimiento por no poder prestar una atención adecuada a los usuarios", recoge.

Paralelamente, la situación se agrava por el "colapso" del servidor, con su correspondiente impacto en el sistema eléctrico. Salgado asegura que la empresa le ha reconocido verbalmente la necesidad de instalar un nuevo servidor tras las quejas, pero está "atrasando" la sustitución. También denuncia que, en algunos casos, la dirección "limita o demora" la derivación de pacientes.

Además, sostiene que la situación de esta residencia privada es "tolerada" por la Xunta: "Es conocedora de esta situación y lo permite".