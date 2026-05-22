El respaldo a la huelga de médicos por el Estatuto Marco ronda el 2% en la tarde de este viernes, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de tarde de este viernes fue del 1,97% en los centros sanitarios de la comunidad, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, alcanzó el 1,58%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no ha obtenido respaldo esta tarde.

Así, en el conjunto de los servicios de atención hospitalaria el porcentaje de seguimiento de la huelga en la jornada de tarde fue del 1,32%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga en rechazo del borrador presentado por el Ministerio de Sanidad alcanzó el 2,87% de participación. Si se tienen en cuenta los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un seguimiento del 2,04%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 1,75% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 6,25% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; y el 4% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. En el caso del de Santiago de Compostela, del de Ferrol, del de Vigo y del de Pontevedra, la huelga no ha contado con seguimiento en el turno de tarde.

En cuanto al seguimiento en atención primaria durante el turno de tarde, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña e Cee, del 2,98%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,69%; en la de Pontevedra e O Salnés, 8,89%; y en el área sanitaria de Vigo del 5,79%.

En las áreas sanitarias, en la de Santiago de Compostela e Barbanza; en la de Ferrol; y en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos la huelga no ha tenido seguimiento en el primero nivel asistencial.

Tampoco ha tenido respaldo en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061.