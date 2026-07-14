Restablecida la circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo tras los incendios provocados por el paso de un tren

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Untes, Ourense, Galicia (España). Un incendio forestal declarado en Untes ha obligado a desplegar recursos de extinción por tierra y air - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Ourense y O Irixo quedó restablecida durante la madrugada de este martes después de verse afectada por el paso de un tren que provocó varios incendios.

Esta incidencia obligó a interrumpir el paso de trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela en la tarde del pasado lunes, si bien no afectó a los trenes de alta velocidad, informa Adif.

Por su parte, fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que de los ochos incendios registrados por este motivo el pasado lunes solo quedan sin extinguir dos: uno en Untes, que quema cuatro hectáreas y está controlado; y otro en Maside, que calcina entre tres y cuatro hectáreas y está estabilizado.

El paso de un tren por la línea convencional sobre las 14,00 horas provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside --donde se han originado cuatro focos--, Ourense --dos fuegos--, Amoeiro y Punxín en la tarde del pasado lunes, según Medio Rural.

En su extinción han trabajado múltiples medios, entres ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

Las columna de humo del incendio de Untes se han podido ver desde la ciudad de Ourense.

INCENDIOS EN LAXE Y RIBAS DE SIL

Mientras, continúa estabilizado el incendio de Ribas de Sil (Lugo), parroquia de Soutordei, tras arrasar 180 hectáreas. Comenzó en la tarde del sábado. Fue necesario declarar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad a Chenzas, una alerta que quedó desactivada en la madrugada del domingo.

Por su parte, permanece controlado desde las 23,37 horas del domingo el incendio registrado en los municipios coruñeses de Vimianzo y Laxe, que se fusionó en un único fuego, tras unirse los iniciados en la parroquia de Salto, en Vimianzo, y el de Nande, en Laxe. Afecta en conjunto a unas 220 hectáreas.