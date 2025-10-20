Restablecida la circulación ferroviaria entre Santiago y Ordes tras cortarse por la aparición de un cadáver en las vías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado del restablecimiento de la circulación ferroviaria entre Santiago y Ordes después de que esta se viera interrumpida por la aparición de un cadáver en las vías, una incidencia que ha afectado a los trenes que hacen el recorrido entre Santiago y A Coruña.

Según ha señalado el 112 Galicia, la alerta por este percance se produjo sobre las 10.00 horas, y fue el propio Adif el que comunicó lo sucedido al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE-112 Galicia).

El CIAE ha trasladado la alerta al 061, y a los efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago. Desde Adif se ha confirmado que la circulación permanece afectada, a expensas de lo que decidan la fuerzas policiales y la autoridad judicial.