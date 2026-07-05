El Resurrection Fest Estrella Galicia bate récord de participación con más de 140.000 asistentes

El grupo Iron Maiden durante un concierto en el Resurrection Fest - Carlos Castro - Europa Press

LUGO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 140.000 personas han asistido en Viveiro (Lugo) a una nueva edición del Resurrection Fest Estrella Galicia 2026, que ha clausurado una nueva edición tras cuatro jornadas con 100 bandas repartidas en cuatro escenarios.

"Confirmando, una vez más, el extraordinario momento que vive el festival y superando los registros de la ya histórica edición del 20º aniversario celebrada en 2025", señala la organización en un comunicado.

Y es que la edición de este año volvió a batir récord de asistencia dentro del propio recinto. La jornada del jueves se convirtió en el día con mayor afluencia de público de toda la historia de Resurrection Fest.

Así, Viveiro volvió a reunir a algunas de las mayores leyendas de la historia de la música como Iron Maiden. Junto a ellos, Sabaton, una de las bandas más importantes del metal contemporáneo; Limp Bizkit o Marilyn Manson.

Según la organización, la edición de 2026 ha generado más de 1.500 puestos de trabajo directos y más de 4.000 empleos indirectos, con una repercusión socioeconómica estimada en más de 50 millones de euros y un impacto mediático superior a 60 millones de euros.

"En conjunto, Resurrection Fest Estrella Galicia alcanza un impacto global superior a 110 millones de euros, consolidándose como uno de los principales motores culturales y económicos de Viveiro, A Mariña, la provincia de Lugo y toda Galicia", añade.