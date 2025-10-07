Retenciones y tráfico lento en los accesos desde la AP-9 hacia el Ifevi, en Vigo, donde se celebra Conxemar

VIGO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inauguración de la 26º edición de la feria internacional de productos del mar congelados Conxemar ha llegado un año más acompañada de retenciones y tráfico lento en el entorno de los accesos hacia el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi).

Las retenciones se dan en los dos accesos desde la AP-9 hacia el recinto ferial, y en la Avenida del Aeropuerto, zonas en las que suele ser habitual, aunque se ha habilitado un plan de tráfico para paliar los efectos similar al de ejercicios anteriores.

Durante esta mañana se producirá el acto de inauguración de la feria, con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, entre otros.