Las riadas en Ourense, sanidad, vivienda y AP9, temas que centrarán el último pleno del periodo de sesiones

Reunión de la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia - PARLAMENTO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las riadas registradas hace dos semanas en la provincia de Ourense y que afectaron especialmente a los municipios de Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós tras los incendios del pasado verano, la sanidad, la vivienda y el traspaso de la AP9 serán algunos de los temas que centrarán el pleno de los próximos días 7 y 8 de julio, el último antes del 'parón' estival.

En la sesión se debatirá el dictamen de la comisión no permanete para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad, 12 años después de su puesta en marcha, e incluirá la comparecencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien abordará el plan estatal de vivienda.

Además, en la cita se debatirá por la vía de urgencia y lectura única, un trámite que implica que ya pueda ser aprobada en este mismo pleno, la moficiación de la ley de medidas extraordinarias para la provisión de los puestos de difícil cobertura en el Servizo Galego de Saúde, con la que la Xunta dará esta condición a las plazas de médicos de urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Una vía de tramitación que ha sido rechazada este martes por las viceportavoces parlamentarias del BNG, Olalla Rodil, y PSdeG, Lara Méndez, quienes han coincidido al señalar que la situación de la sanidad debe ser abordada de forma profunda y no con "parches".