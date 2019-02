Riesgo de ruptura en la CEG tras no salir adelante la reforma de estatutos

Publicado 21/02/2019 15:24:54 CET

La asamblea general de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) no ha aprobado este jueves la reforma de estatutos propuesta, lo que ha provocado un riesgo de ruptura ante las posturas contrapuestas de las provincias de A Coruña y Lugo por un lado y la de Pontevedra, Ourense y sectoriales por otro.

El hecho es que la reforma ha obtenido un 55% de los votos favorables y un 45% de abstenciones, sin que nadie haya emitido sufragio negativo, pero era necesario llegar al 75% para poder aprobarse.

La principal discrepancia es el papel que deben jugar las sectoriales en la CEG. El actual portavoz de la Confederación y cabeza visible de la provincia de A Coruña, Antonio Fontenla, ha comparecido ante los medios para defender que este organismo es "territorial", ya que fue fundado por cuatro provinciales, postura que comparte la provincia de Lugo. Ahora los actuales estatutos marcan que los órganos de gobierno deben reunirse para convocar elecciones, tras más de un año sin presidente.

Posteriormente, han intervenido de forma unida las provincias de Pontevedra y Ourense con representantes de la sectoriales para reclamar un mayor peso de estas últimas con el fin de que la CEG entre "en el siglo XXI" y no esté en el "XVIII", en palabras del presidente de Cegasal, José Antonio Vázquez Freire.

En este sentido, el presidente de los empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, ha avisado: "Si me dicen que detrás de esa abstención es que no quieren que estén las sectoriales este no es mi modelo de Confederación"; de forma que advierte de que esta provincia "se replanteará soluciones y propuestas".

Asimismo, aunque el portavoz de los empresarios de Ourense, José Manuel Díaz, ha dejado claro que "esta casa (por la CEG) debe seguir existiendo", subraya que su provincia tendrá que "decidir en el futuro si le interesa estar y seguir integrada en esta institución o no".