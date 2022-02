Rifa no pleno de Ourense após a expulsión do portavoz do BNG por Jácome, que pediu a intervención da policía

Momento do pleno do Concello de Ourense no que foi expulsado o portavoz do BNG, Luís Seara, nun encontrón co alcalde, Gonzalo Pérez Jácome

O alcalde chamou "matón e macarra" a Seara e foi censurado polos líderes de BNG e PSdeG, que responsabilizan da situación a Feijóo

A sesión plenaria do Concello de Ourense que desbloqueou a construción da residencia de maiores financiada pola Fundación Amancio Ortega terminou aos 45 minutos do seu inicio despois do forte enfrontamento mantido entre o alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, e o portavoz do BNG, Luís Seara, expulsado polo rexedor, quen chegou a solicitar a intervención da Policía Local para que o nacionalista abandonase o estrado do salón de actos.

Após a rifa protagonizada entre Seara e Jácome, que chamou "matón" e "macarra" ao portavoz do BNG; os grupos decidiron abandonar a sesión despois de proceder á votación sobre a parcela da residencia no Pino. Ante o abandono dos grupos polo sucedido entre Jácome e Seara, a sesión foi suspendida por falta de quórum.

O enfrontamento produciuse durante o primeiro punto da orde do día, a votación, por terceira vez, do cambio de uso dotacional da parcela da antiga estación de autobuses para a construción da residencia.

Após escoitar as intervencións de cada un dos partidos sobre unha cuestión na que o grupo nacionalista avanzara a súa abstención, Pérez Jácome tomou a palabra para referirse ao portavoz do BNG como "un auténtico matón e un macarra".

Despois dos cualificativos deu paso á lectura dunha suposta denuncia dun particular que, segundo o alcalde, acusa a Luís Seara de chamalo por teléfono despois do acto organizado pola Xunta o pasado mércores para presentar o proxecto do xeriátrico.

"Este demócrata chamou a unha persona duns 70 anos e díxolle: 'ti fuches un dos que me gritou. Demócrata de merda, vaste a decatar'", leu o rexedor.

Ante esto, o portavoz nacionalista dirixiuse ao estrado pero foi aí cando o alcalde non lle permitiu falar. "Aquí non mandas ti, isto non é a Unión Soviética", espetou Jácome.

Seara continuou tentando responder as acusacións vertidas por Jácome, quen puxo tres chamadas á orde e pediu a expulsión do pleno do portavoz nacionalista, chegando mesmo a pedir a intervención dos axentes presentes na sesión. "Policía Local, bóteno. É necesario reforzos?" , dixo Jácome.

Mentres se marchaba, o edil asegurou non ter constancia da denuncia á que aludía o alcalde ao que se dirixiu para contestarlle que "é un auténtico lercho" que "non vai conseguir o que pretende".

SUSPENSIÓN DO PLENO

Xa após o abandono do BNG do pleno, a sesión continuou a votación da residencia que saíu favorable dado que os concelleiros esperaran ao termo para abandonar o Auditorio Municipal.

Antes, houbo tempo para unha última quenda de palabra, no que o portavoz de Cidadáns, José Araújo, criticou que "se saquen trapos sucios", unha intervención á que Pérez Jacome respondeu: "a Baltar pódenselle sacar os trapos sucios e a Luís Seara non?".

REACCIÓNS

A rifa sesión provocou numerosas reaccións, tanto a nivel local como autonómico. PSOE, BNG e Ciudadanos, así como os concelleiros non adscritos, solicitaron ao Partido Popular "un paso adiante" para un cambio de goberno. Ademais, achacaron a situación a un intento do alcalde de "boicotear" a aprobación do xeriátrico.

Así mesmo, o portavoz nacionalista compareceu ante os medios para trasladar que tal conversación cun veciño polo xeriátrico "non sucedeu nos termos nos que se expuxo" e que Jácome actuou "como un tirano".

En defensa do portavoz nacionalista municipal saíu Ana Pontón, que cualifica a situación de "intolerable" e apunta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como "o máximo responsable do esperpento e do despropósito que se está vivindo en Ourense".

O PSdeG tamén dirixiu as súas miradas cara ao líder do PP galego, a quen culpan da situación de Ourense. "Só hai un responsable: Feijóo e o PP, que coa súa decisión colocaron e manteñen a Jácome á fronte da Alcaldía", sinalou o secretario de Organización dos socialistas galegos, José Manuel Lage.

FEIJÓO E O PP

Precisamente, leste mesmo venres o presidente autonómico atopábase de visita no Hospital Universitario da cidade. Alí, a preguntas dos medios sobre a situación, asegurou non saber o que ocorría no pleno pero trasladou "a súa solidariedade" cos seus compañeiros.

"Creo que o que deberiamos é celebrar que se desbloqueou un investimento moi importante coa construción da residencia da terceira idade", manifestou o líder dos populares galegos.

Pola súa banda, o PP ourensán mostrouse na mesma liña lamentando que o acordo de facilitar a construción "viuse escurecido" por unha actitude "irrespetuosa que o PP non comparte".

"FÍXOO TEJERO"

O rexedor municipal reaccionou ao que el mesmo protagonizou durante a sesión plenaria. A través dun vídeo na canle de Youtube 'Auria TV', asociado ao seu partido, Democracia Ourensá, Jácome fala da presunta denuncia cara ao portavoz nacionalista polas ameazas a un veciño.

Asegura que o denunciante o chamou "totalmente compungido e alucinado". "Estou autorizado por esta persona para contar esta denuncia", expuxo no vídeo no que crítica que o concelleiro "non tiña autorización para subir ao estrado nin quenda de palabra" e que, por ese motivo, foi expulsado.

"Subir ao estrado e cortar ao que está a falar fíxoo Tejero, noutro contexto e cunha arma. Pero fíxoo Tejero, nin sequera Beiras cando sacou o zapato con Fraga fixo iso", di no vídeo no que tamén apunta aos seus socios de goberno aos que critica que "afearon" a súa actitude cando considera que "é correcta".