Roban el vehículo de Protección Civil de Negreira y asaltan una nave municipal para sustraer material y herramientas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de varias personas ha asaltado en la madrugada de este martes la nave municipal del ayuntamiento de Negreira (A Coruña) y ha robado el vehículo de Protección Civil, así como su correspondiente remolque. Un robo en el que también ha sustraído herramientas, taladros, rebarbadoras y hasta rollos de cable de cobre.

Así lo ha confirmado a Europa Press el regidor de la localidad, Manuel Ángel Leis, quien ha detallado que el suceso se produjo en torno a las 02.30 horas en el parque empresarial de Covas, donde están los medios de la brigada municipal, de Protección Civil y de la mancomunidad del Tambre.

"El vehículo fue lo que usaron junto con el remolque para llevar el material que pudieron sustraer en cuestión de media hora, desde herramientas a taladros, rebarbadoras, rollos de cable de cobre de la brigada del servicio de alumbrado", ha desgranado.

Tal y como ha relatado el alcalde, fue el personal de limpieza quien se percató de lo ocurrido, ya que comienza a trabajar sobre las 05.30 o 06.30 horas; "cuando llegaron allí vieron el portón abierto y dieron aviso porque estaba todo patas arriba".

Aunque la Guardia Civil investiga lo ocurrido, el regidor ha detallado que los autores del robo "hicieron un butrón en uno de los portales, en la chapa, y después salieron por el portal principal, ya que perforaron el bombín de la cerradura".

Con todo, ha hecho hincapié en que "hace años hubo pequeños robos, pero nunca de esta magnitud".