Robles expresa su "respeto" a la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la malversación en el 'procés'

VALGA (PONTEVEDRA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha expresado su "respeto" ante la decisión del Tribunal Supremo, que ha confirmado este lunes su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios ex consejeros en el marco del 'procés'.

A cuestiones de la prensa, durante una visita a la empresa Urovesa en Valga (Pontevedra), la ministra ha señalado que "nunca" comenta las decisiones de los tribunales.

Por eso, a renglón seguido, se ha limitado a apuntar que "en este caso no es la primera vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en este sentido" y que ella respeta esa decisión.