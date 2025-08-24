'Romería', de Carla Simón, tendrá su estreno nacional este martes en Vigo, donde se rodó la película

Fotograma de 'Romería', de Carla Simón, en el que se aprecia en el fondo la isla de Toralla, en Vigo. - ELASTICA

También se podrá ver en Madrid y Barcelona antes de su proyección en salas a partir del 5 de septiembre

VIGO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Vigo acogerá este martes, 26 de agosto, el primero de los tres grandes preestrenos organizados para 'Romería', dirigida por Carla Simón y rodada en la misma ciudad olívica durante el 2024. Esta será la primera proyección que se realizará en España de la cinta, que participó en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Este es el tercer largometraje de Carla Simón, tras 'Alcarrás' (Oso de Oro de la Berlinale) y 'Estiu 1993' (Goya a la Mejor Dirección Novel). En 'Romería', que llega a las salas españolas el 5 de septiembre, la cineasta sigue explorando las relaciones familiares y se inspira esta vez en los orígenes de su familia biológica paterna.

El Auditorio Mar de Vigo es el lugar escogido para el estreno nacional, que arrancará a las 19.00 horas y contará con la presencia del equipo. Antes de su llegada a cines, también se podrá ver en Barcelona (28 de agosto a las 20.00 en Mooby Aribau) y Madrid (3 de spetiembre a las 22.00 en Cibeles de Cine).

Para asistir a la proyección de Vigo es necesario contar con una invitación, que ya no se puede conseguir. La productora y distribuidora de la película, Elastica, puso a disposición de las personas interesadas las últimas disponibles esté sábado a través de su perfil de Instagram. Sin embargo, los pases se han agotado en el enlace habilitado en menos de 24 horas.

En los casos de Madrid y Barcelona, donde las entradas estaban a la venta a través de las páginas de las respectivas salas, están igualmente agotadas.

'ROMERÍA'

El largometraje sigue a Marina, adoptada desde muy pequeña, en su viaje a Vigo para encontrarse por primera vez con la familia de su padre biológico. Su llegada trae de vuelta un pasado ya enterrado. Guiada por el diario de su madre y a través de una conexión especial con su nuevo primo, Marina descubrirá las heridas familiares y podrá por fin revivir la memoria fragmentada de unos padres de los que apenas tiene recuerdos.

En palabras de Carla Simón, recogidas por la productora, "'Romería' es una película sobre la memoria, los momentos familiares esquivos que tal vez nunca comprendamos del todo. Intenté reconstruir la historia de mis padres a través de los recuerdos de mi familia y de quienes los conocieron, pero fracasé".

"La naturaleza inherentemente fragmentada de la memoria juega un papel importante, pero el principal obstáculo es el estigma que rodea al sida, que nubla estos recuerdos. ¿Podemos fabricar nuestros propios recuerdos cuando no existe ninguno?", continúa.

De este modo, la historia pretende recuperar el "legado de una generación olvidada", que sufrió la doble consecuencia de la adicción a la heroína y la aparición de un nuevo virus. "Esta es una parte de la memoria histórica de España que merece ser revisada", asegura.

Protagonizada por la debutante Llúcia Garcia Torras --en el papel de Marina--, junto a Mitch y Tristán Ulloa, Simón cuenta en 'Romería' con su equipo habitual, al que suma en esta ocasión a la directora de fotografía francesa, Hélène Louvart ('La Quimera'). La cinta es una producción de Elastica en coproducción con Ventall Cinema (Alemania), Dos Soles Media y Romería Vigo, A.I.E.