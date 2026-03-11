Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la historia de la USC tras alcanzar el 65,96% del voto ponderado

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa y candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras ha hecho historia y se ha convertido este miércoles en la primera rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) tras alcanzar el 65,9% del voto ponderado y superar por 31,92% a la catedrática de Óptica Maite Flores.

En concreto, la catedrática ha ganado en los cuatro sectores en los que se divide la comunidad universitaria, así, ha sido la más votada entre el profesorado permanente, con un 31,44%; resto de personal docente e investigador, con un 7,08%; el alumnado, con un 20,02%; y entre el personal de administración y servicios, con un 7,41%.

En una entrevista con Europa Press, Crujeiras defendía su proyecto como un proyecto "maduro" basado en "la sostenibilidad, el respeto y los valores de la cultura democrática". "Quiero una universidad feminista y libre de violencias, donde cada quien encuentre su sitio y pueda desarrollar su carrera como estudiante y como persona trabajadora", declaraba.

Sobre la situación de la vivienda para alumnado y trabajadores, Crujeiras la calificaba de "emergencia social" y proponía alianzas con los ayuntamientos de Santiago y Lugo para movilizar alquileres asequibles y proyectos de convivencia intergeneracional.

En cuanto al acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, Crujeiras reconocía que, aunque "no es el mejor acuerdo", se trata de un compromiso institucional que debe cumplirse, si bien echaba en falta un mayor reconocimiento a la USC por "ceder por el bien del país".

DATOS DE PARTICIPACIÓN

En cuanto a los datos de participación de estas elecciones, ha sido el sector del profesorado permanente el que más se ha movilizado, concretamente con un 87,37%.

El segundo sector que más se ha movilizado es el personal de administración y servicios, que ha registrado un 77,75% de participación. La movilización del resto de personal docente e investigador (PDI) se ha situado en el 59,37% y, finalmente, la participación entre el alumnado ha sido del 26,99%.

Cabe recordar que el artículo 48 del Regulamento Electoral Xeral de la USC refleja que en este sistema de votación ponderada, el Sector I --profesorado doctor con vinculación permanente-- supone el 51% de los votos; el Sector II --restantes categorías de personal docente e investigado-- el 11%; el Sector III --alumnado matriculado en titulaciones oficiales-- el 28% y, finalmente, el Sector IV --personal de administración y servicios-- el 10%.