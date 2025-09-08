Rueda acusa al Gobierno de "sobreactuar" y le afea tachar de "franquista" al PP: "La gente no es tonta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado al Gobierno central lo que ve "una sobreactuación absoluta" ante las reacciones de distintos dirigentes, con Pedro Sánchez al frente, en respuesta al secretario general del PP, Miguel Tellado, quien pidió "cavar la fosa" del Ejecutivo estatal este fin de semana; o después de que Alberto Núñez Feijóo hiciese suyo el 'me gusta la fruta' en un vídeo cantando en un bar que compartió en Instragram.

Rueda ha rechazado que Feijóo "insultase" a Sánchez al apropiarse del 'me gusta la fruta' acuñado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un post que publicó en su perfil de la red social Instagram, en un momento en el que aparece sobre el escenario de un bar en A Coruña y canta, acompañado, 'Mi limón, mi limonero'.

A preguntas de los medios, en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente gallego ha afirmado que no está "de acuerdo" en que Feijóo insultase al presidente estatal y ha agregado que le hace "mucha gracia" la "sobreactuación absoluta" del PSOE, quien también denunció que las palabras de Tellado escondían una referencia implícita a las fosas del franquismo.

Sin embargo, el líder del PP gallego ha interpretado que los socialistas buscan "cualquier oportunidad" para "intentar movilizar a su electorado" al que considera que están "viendo claramente desmovilizado". "Y no me extraña", ha apostillado.

"LA GENTE NO ES TONTA"

A renglón seguido, ha agregado que "sobreactúan" para "no hablar de otros temas" que les hacen "muchísimo más daño". Por ello, ha apuntado que "otra vez" se visualiza que "la única alternativa" o "recurso" que tienen los socialistas en este momento es "tachar de franquista al PP".

"Lo llevan haciendo muchísimo tiempo, pero la gente no es tonta, aunque ellos parecen pensar que sí", ha advertido, convencido de que lo que evidencia el PSOE es "una situación de inquietud" con respecto a sus expectativas electorales, que se muestra "más grande" en cada nueva "manifestación" que realizan.