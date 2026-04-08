Rueda afea la "lista de obras pendientes" del Gobierno en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la Autonomía - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado que la "lista de obras pendientes" del Gobierno central en Galicia lejos de reducirse "parece enquistarse" y ha avisado también de que la paciencia de los gallegos con la situación "insostenible" de la AP-9 "está en mínimos".

Así lo ha trasladado este miércoles durante su discurso en el debate de política general, en el que el ha asegurado que la Xunta está "muy preocupada" por las infraestructuras que el Ejecutivo de Sánchez sigue teniendo pendientes en Galicia.

"No solo son carreteras", ha dicho para señalar que los gallegos están "muy preocupados por el deterioro progresivo en la calidad del tren". "No podemos resignarnos a dar por normales atrasos cada vez más largos, cada vez más frecuentes en un servicio que antes funcionaba razonablemente", ha afirmado.

Rueda ha recordado que él mismo trasladó estos asuntos en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha citado como pendientes avances en la autovía Santiago-Lugo, la mejora de las vías del tren hacia Ferrol, la salida sur de Vigo hacia Portugal, completar la doble vía de conexión con Madrid, claridad respecto a la variante de Cerdedo o la implantación de un servicio de Cercanías del que "hay mucha propaganda y poca concreción".

Según ha dicho, muchas de estas actuaciones deberían estar recogidas en un Plan del Corredor Atlántico del que la Xunta aún no conoce ni cifras, ni plazos ni obras concretas.

Por último, sobre la AP-9, ha dicho que la situación es "insostenible", con los beneficios de la concesionaria en "máximos" y la paciencia de los gallegos "en mínimos".

Sobre este asunto, ha reprochado que el Ejecutivo de Sánchez siga ocultando a la Xunta el expediente de la Comisión Europea. "Nuestra postura es clara: transparencia, liberación de la concesión y transferencia. En ese orden", ha afirmado.