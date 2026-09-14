Rueda afirma que los fondos estatales por zonas tensionadas serán para crear vivienda pública en A Coruña y Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta. - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 15:10
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    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que los fondos estatales de vivienda para zonas de mercado residencial tensionado serán usados para construir vivienda pública en Santiago y A Coruña.

    "Si la normativa del Gobierno central es traspasar ese dinero para que se haga promoción de vivienda pública y el dinero lo tiene la Xunta, tengan por seguro que la haremos", ha señalado Rueda a preguntas de los medios de comunicación durante su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta.

    Todo ello, después de que Santiago y A Coruña pidiesen que los fondos otorgados por el Gobierno central su declaración como zonas de mercado residencial tensionado sean gestionados directamente por los ayuntamientos y no por la Xunta, a quien se le transferirán.

    El presidente autonómico ha afirmado que la Xunta usará esos fondos de forma "ágil y eficaz" y ha vuelto a remarcar que la declaración de zona residencial tensionada "no es la solución" a la crisis de la vivienda.

   En este sentido, ha expuesto que en la ciudad de A Coruña la "disminución de la oferta de vivienda en alquiler fue enorme, muy significativa" y Santiago "parece que va camino de lo mismo".

    "Todo es desviar la atención, echar a otros las culpas y ahora, la última, es que se hable del destino de esos fondos para no hablar realmente de la gestión y de los resultados perjudiciales de la declaración de zona tensionada", ha esgrimido el mandatario gallego.

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