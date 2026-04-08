Rueda anuncia unidades especializadas para controlar las bajas musculares o de psiquiatra menor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que en las próximas semanas la Administración autonómica presentará un programa que incluirá la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, "que son las frecuentes".

En su discurso en el debate sobre el estado de la autonomía, el máximo mandatario autonómico ha explicado que estas unidades servirán de apoyo a los médicos de atención primaria que gestionan las bajas.

Asimismo, ha avanzado que se reforzará el papel de las mutuas en la revisión de las incapacidades temporales. De este modo, cuando una mutua realice una propuesta de alta suficientemente justificada, la inspección sanitaria la ratificará y acordará el alta.

Rueda ha señalado que, si existen dudas, la inspección citará al trabajador y, en lugar de que las mutuas tengan que solicitar, una por una, cada prueba o tratamiento al paciente, se tramitará una autorización global para hacer su labor más ágil y eficaz.

El presidente ha dicho que este programa de abordaje de las bajadas laborales se dialogará con sindicatos y la patronal para su mejora, con el objetivo de que se ponga en marcha a la mayor brevedad.

"Nuestro debeber es que esté de baja quien realmente deba estarlo y que pueda volver a trabajar en cuanto esté en condiciones", ha afirmado.