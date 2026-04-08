Rueda avanza una reforma de la Atención Primaria para liberar a médicos de burocracia y limitar agendas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interviene en el Debate Sobre el Estado de la Autonomía. Pazo do Hórreo. Santiago de Compostela. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que, en este mismo semestre, el Gobierno gallego iniciará una "reforma integral" de la atención primaria para adaptarla a la "Galicia actual" y que tendrá como "objetivos claros" la liberar a los médicos de las tareas burocráticas y alcanzar agendas que no superen los 30 pacientes por jornada ordinaria.

Para lograr estas metas, según ha explicado el máximo mandatario autonómico en el debate de política general del Parlamento de Galicia, la Xunta creará una unidad especial que centralizará los papeleos burocráticos sin valor médico y que "sobrecargan" a los profesionales.

Asimismo, "aprovechando el impulso de esta descarga burocrática", implantará un nuevo modelo de gestión de las agendas "dinámico, flexible y adaptado a las circunstancias de cada centro de salud" para que el médico le pueda dedicar más tiempo a cada paciente y que tengan "atención de máxima calidad".

"Para coordinar todo esto y para que sea efectivo", Rueda ha avanzado que la Xunta pondrá en marcha una Dirección Xeral de Atención Primaria que, a día de hoy, aún no existe en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Este órgano velará para que se cumplan todas estas líneas maestras y que se haga un "seguimiento constante" de las reformas a implantar", ha señalado.

AMPLIACIÓN BONO COIDADO

En materia de dependencia, Alfonso Rueda ha ratificado el anuncio avanzado este mismo martes de ampliar el Bono Coidado, que se pondrá a disposición de otras 10.000 personas mayores y de sus familias, que se suman a las 40.000 que lo perciben en estos momentos.

Así, el objetivo es que esta ayuda, que ofrece 5.000 euros al año para las personas dependientes que reciben atención en su casa, llegue a 10.000 personas más en lo que queda de legislatura, después de que se duplicase desde las 20.000 hasta las 40.000 al incrementarse las cuantías.

Por otro lado, Rueda ha reivindicado que este mismo año Galicia alcanzará "la cifra de los 100.000 dependientes atendidos", reclamando al Gobierno central que "aporte lo mismo que aporta la Xunta al sistema de dependencia".