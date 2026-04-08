SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que, a partir del año que viene, Galicia bonificará el 100% del impuesto de actos jurídicos documentados para viviendas protegidas.

Rueda ha explicado que se trata de un tributo que paga el promotor en varias fases y el comprador en el momento de la adquisición de la obra nueva.

Hasta ahora, conforme ha detallado en su discurso en el debate de política general, por una vivienda protegida de 100 metros de superficie se pagaban hasta 15.000 euros de este impuesto. Ahora pasarán a ser cero para favorecer la colaboración público-privada en la construcción de vivienda protegida.