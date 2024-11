Rueda apela a la coordinación y a que "todo el mundo" haga "todos los esfuerzos posibles" tras la DANA

Repudia "discusiones" sobre quién encabeza la gestión ante los efectos de la DANA y no ve "sentido" a "estar esperando que te pidan para hacer"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha apelado a dejar de lado "discusiones" y trabajar en una línea de coordinación entre administraciones para intentar hacer frente a los efectos de la DANA en Valencia. El objetivo último debe ser, ha defendido, que "todo el mundo aporte todo lo que tenga y haga todo lo que pueda".

En un acto en Santiago, donde participó en la final del concurso 'Ciberseguridade no cole', Rueda ha sido preguntado acerca de la propuesta de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare la emergencia nacional por la DANA, lo que dejaría sin el mando de la gestión de la crisis al titular del Gobierno valenciano, Carlos Mazón.

El mandatario gallego ha manifestado que, bajo su punto de vista, no hay una discrepancia entre la postura de Feijóo y Mazón, sino que "todos hablan exactamente de lo mismo, de que lo que hay que hacer es ayudar y ayudar lo máximo posible, que es lo que estamos intentando hacer desde Galicia".

"Yo escuchaba al presidente Mazón que decía que aquí lo importante es que todo el mundo aporte todo lo que tenga y que él haga todo lo que pueda, que no tiene absolutamente ningún problema en que el Estado haga lo máximo. Lo que no tiene ningún sentido es estar esperando a que te pidan para hacer. Es necesario hacer todo lo que puedas, como hicimos aquí", ha esgrimido.

Bajo su punto de vista, determinadas "discusiones", sobre todo "a estas alturas", tienen "poco sentido". Lo que toca, ha agregado, es "seguir ayudando. "La situación afortunadamente mejoró en estos últimos días", ha subrayado el presidente gallego, antes de incidir en que esto es lo que trasladan los efectivos de la comunidad que trabajan sobre el terreno.

"TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES"

Sobre la cadena de mando, el presidente gallego ha subrayado que él que sigue coordinando es Mazón, además de insistir en la idea de que "todo el mundo" debe hacer lo posible. "Quiero entender que con todo el esfuerzo posible por parte del Estado porque no tería ningún sentido que no estuviera haciendo todos los esfuerzos posibles simplemente por una cuestión administrativa o burocrática. No se entendería", ha advertido.

"Nosotros desde aquí enviamos toda la ayuda que se nos dijo que era necesaria. No entenderíamos, por tanto, que el Gobierno central no esté haciendo lo mismo", ha zanjado.