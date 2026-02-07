Rueda avanza, tras hablar con Renfe, que la operadora espera reestablecer el servicio "posiblemente" este fin de semana

Archivo - (I-D) La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a 16 de mayo de 2024. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha comunicado con el de Renfe, Álvaro Fernández, y ha avanzado, tras hablar con él, que la operadora espera reestablecer el servicio suspendido "con brevedad": "Posiblemente este mismo fin de semana, después de unas comprobaciones que, en este momento, están acabando".

Esta es la información compartida alrededor de las 13.00 horas de este sábado por el titular del Gobierno gallego en su perfil oficial en 'X', en el que informa de lo transmitido por el dirigente de la operadora en el contexto de la tercera jornada consecutiva con los trenes con origen y destino Vigo suspendidos.

Con todo, Rueda ha censurado la suspensión de líneas "sin apenas explicaciones" y "de forma descoordinada", aunque asegura "entender y compartir" la necesidad de "ser prudentes". "Es inadmisible, igual que la falta de comunicación con la Xunta, que ha obligado al refuerzo de autobuses sin prácticamente información previa", añade.

Una vez ha hablado con Fernández, espera que el compromiso de "coordinación y transparencia" empiece a cumplirse por parte del Ministerio "de aquí en adelante".

BESTEIRO INSISTE EN "RAZONES DE SEGURIDAD"

Por otra parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha remarcado que la suspensión de servicios ferroviarios atiende a "razones de seguridad": "Respondemos a los mensajes de los técnicos, que nos dicen cuándo debemos salir y cómo debemos salir".

Preguntado por los medios en relación a esta cuestión, el líder de los socialistas gallegos ha reclamado una "mejor coordinación institucional", dado que ve "necesario" asegurar "información clara" a los usuarios y activar medidas complementarias.

En este sentido, también ha llamado a la Xunta a realizar un "esfuerzo complementario" como responsable del transporte por carretera, que ha perfilado como "única alternativa", además del vehículo privado.

"Ante todo, seguridad y cumplir con lo que nos trasladan los técnicos de que se puede utilizar un servicio o no y, en el momento de las borrascas que estamos padeciendo, nos manejemos en el prisma de la seguridad y la confianza", ha concluido.